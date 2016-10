Wallfahrer tot bei Mariazell gefunden

Während einer Wallfahrt nach Mariazell ist ein Pensionist aus dem Bezirk Vöcklabruck verstorben. Seine Ehefrau hatte am Sonntag die Polizei alarmiert, Montagfrüh wurde seine Leiche gefunden.

Der 73-Jährige unternahm mit seiner Frau und anderen Pilgern eine Reise ins steirische Mariazell. Die Gruppe übernachtete in einem Jugendgästehaus in St. Sebastian in der Nähe des Wallfahrtsortes. Zuletzt wurde er dort am Sonntag gegen 13.30 Uhr gesehen.

Lange erfolglose Suche

Als der Pensionist nicht zum vereinbarten Treffpunkt am Busparkplatz kam, alarmierte seine Frau am frühen Nachmittag die Einsatzkräfte. Feuerwehr und Polizei suchten noch bis in die Nacht nach dem Vermissten, die Suche verlief allerdings erfolglos. Montagfrüh wurde die Suche nach dem 73-Jährigen fortgesetzt. Kurz nach 9.00 Uhr wurde dann die Leiche des Wallfahrers im Ortsgebiet von St. Sebastian gefunden.

Keine Hinweise auf Fremdverschulden

Zeichen einer Gewalteinwirkung oder von Fremdverschulden gäbe es laut Polizei nicht, dennoch wurde eine Obduktion angeordnet, um die genauen Todesumstände zu klären.