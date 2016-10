Einbrecher versetzte Polizisten Faustschlag

Ein Einbrecher hat bei seiner Festnahme in Walding (Bezirk Urfahr-Umgebung) einen Polizisten verletzt. Die Beamten hatten den 19-Jährigen verfolgt und gestellt; dabei versetzte der junge Mann einem Beamten einen Faustschlag ins Gesicht.

Ein Hausbesitzer in Walding hatte am Sonntagvormittag die Polizei alarmiert, weil er einen Einbrecher bei seinem Haus überraschte. Dieser konnte allerdings in Richtung Ortszentrum davonlaufen, gab der Mann an. Die Polizei leitete eine Fahndung und eine Streife entdeckte auch einen Mann, auf den die Beschreibung passte, beim Bahnhof in Walding.

Bei Festnahme gewehrt

Als die Beamten ihn kontrollieren wollten, lief der 19-jährige Mühlviertler vorerst davon, konnte jedoch nach kurzer Zeit eingeholt gestellt werden. Er wehrte sich heftig gegen eine Festnahme und schlug einem 52-jährigen Beamten mit der Faust ins Gesicht.

Der Polizist musste in ärztliche Behandlung. Der 19-jährige Festgenommene hatte zehn Gramm Cannabiskraut bei sich und auch ein Drogentest verlief positiv. Er wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Linz eingeliefert.