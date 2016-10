Arbeitsmarkt: Frauen und Ältere als Verlierer

Zwar sind die jüngsten Arbeitsmarktzahlen vom September nicht nur negativ, es zeigt sich aber, dass vor ältere Arbeitnehmer und Frauen von Arbeitslosigkeit betroffen sind. Am stärksten gesunken ist sie in Wels.

Die Arbeitsmarktdaten für Oberösterreich zeigen im monatlichen Überblick für Septemer positive und negative Entwicklungen. So ist die Arbeitslosigkeit in absoluten Zahlen um 0,8 Prozent gestiegen, allerdings gibt es gleichzeitig auch um 1,5 Prozent mehr Beschäftigte als noch im September des Vorjahres.

Zehn Prozent mehr ältere Arbeitslose

Während im Segment der unter 25-Jährigen die Arbeitslosigkeit um 8,4 Prozent zurückgegangen ist, ist sie bei den über 50-Jährigen aber um 10,5 Prozent in die Höhe geschnellt. Auch bei Frauen und Männern zeigen sich deutliche Unterschiede: Aktuell sind zum Beispiel nur um 0,2 Prozent mehr Männer arbeitslos als im Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Bei den Frauen sind dagegen um 1,6 Prozent mehr arbeitslos als im September 2016. Regional hat es die stärksten Anstiege bei der Arbeitslosigkeit in Linz, Traun und Steyr gegeben, am meisten zurückgegangen ist sie im Bereich von Wels.

Reaktionen aus den Parteien

Landeshauptmann-Stellvertreter und Landesparteiobmann Manfred Haimbuchner (FPÖ) sprach sich in einer Medienaussendung für sektoralen Stopp am Arbeitsmarkt für Nichtösterreicher aus. Und Drittstaatenangehörige sollten nach längerer Dauer der Arbeitslosigkeit ausgewiesen werden. „Wir fahren sonst ungebremst unser derzeit noch funktionierendes Sozialsystem an die Wand.“

Anlass zur Sorge seien die Arbeitsmarktdaten für Landesparteivorsitzende Birgit Gerstorfer (SPÖ). Mittels aktiver Arbeitsmarktpolitik gelte zu fördern, dass den Arbeitslosen der Wiedereinstieg zum Arbeitsmarkt ermöglicht werde.