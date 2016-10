Aufgescheuchte Pferde liefen über Frau

Eine 28-jährige Frau ist am Sonntag in Moosdorf (Bezirk Braunau am Inn) von aufgescheuchten Pferden schwer verletzt worden. Ein Hund hatte die Tiere offenbar in Panik versetzt. Die Pferde liefen über die Frau, als sie versuchte, sie zurückzuhalten.

Der Unfall passierte auf einem Gestüt. Die 28-Jährige aus Bürmoos (Salzburg) führte die beiden Pferde von einer Weide in die Stallgasse. Als sie bereits vor den Boxen stand, lief plötzlich ein Hund, der mit seiner Besitzerin öfter auf dem Gestüt zu Gast ist, aus der Sattelkammer zwischen die Beine der Pferde. Die Tiere erschraken und versuchten durchzugehen.

Frau ließ Führstricke nicht los

Die 28-Jährige hielt die Führstricke aber fest und lief mit den aufgescheuchten Pferden mit - vermutlich um sie zurückzuhalten, so die Polizei. Doch die Frau stürzte und die beiden etwa 650 Kilo schweren Tiere konnten nicht mehr ausweichen: Sie liefen über die am Boden liegende Reiterin.

Die Schwerverletzte war beim Eintreffen der Einsatzkräfte bewusstlos und musste mit dem Rettungshubschrauber ins Landeskrankenhaus Salzburg geflogen werden.