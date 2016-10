Schwere Handverletzungen bei Unfällen

Gleich zu zwei schweren Arbeitsunfällen mit Sägen sind die Einsatzkräfte am Samstag gerufen worden. Beide Male zogen sich die Männer schwere Schnittverletzungen an der linken Hand zu.

Oftmals reicht nur ein kurzer Moment der Unachtsamkeit, und schon ist ein Unfall bei Sägearbeiten passiert. Wie am Samstag einem 37-Jährigen aus Kaltenberg (Bezirk Freistadt), der sich bei Holzarbeiten beinahe den linken Daumen abgetrennt hat. Und auch in Adlwang (Bezirk Steyr-Land) verletzte sich ein Mitte Dreißigjähriger an den Fingern seiner linken Hand. Beide Männer wurden nach der Erstversorgung mit Rettungshubschraubern ins Spital geflogen.

Beide Männer auf dem Weg der Besserung

Die Patienten seien auf dem Weg der Besserung, hieß es seitens der behandelnden Ärzte vom Med Campus 3, dem ehemaligen Linzer AKh. Nach Schnittverletzungen bedarf es aber meist einer langen Nachbehandlung, speziell wenn Gliedmaßen zur Gänze abgetrennt wurden. Georg Humer von der Plastischen Chirurgie: „Bei solch traumatischen Amputationsverletzungen an Finger oder Hand ist natürlich schon eine Komplexität der Verletzung gegeben. Es ist ja so, dass nicht nur ein Hautschnitt vorhanden ist, sondern meist sind verschiedene Strukturen, wie Knochen, Sehnen, Nerven oder Blutgefäße, durchtrennt. Das stellt den behandelnden Chirurg natürlich vor eine große Aufgabe.“

Zahlreiche Unfälle besonders im Herbst

Gerade im Herbst würden viele schwere Unfälle passieren, wenn das Holz für den Winter gemacht wird, so die Erfahrung des Mediziners.