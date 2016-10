Schrecksekunde auf der A8

Eine Schrecksekunde hat es für zwei Autofahrer in der Nacht auf Samstag auf der Innkreisautobahn (A8) gegeben: Kurz nach 3.00 Uhr fuhren sie auf ein Rad eines Lkw-Anhängers auf, das auf der linken Fahrspur lag.

Die beiden Autofahrer, ein 47-jähriger Deutscher und ein 43-jähriger Rumäne, waren auf der Innkreisautobahn in Richtung Wels unterwegs, als sie plötzlich in der Dunkelheit auf das Rad zusteuerten. Die beiden Männer konnten laut Polizei nicht mehr rechtzeitig ausweichen und überfuhren das Rad. Zum Glück blieben sie unverletzt, aber ihre Fahrzeuge wurden bei dem Unfall beschädigt.

Lkw-Anhänger stand in Pannenbucht

Beamte der Autobahnpolizei entdeckten daraufhin in der Nähe des Unfallorts in einer Pannenbucht einen Anhänger mit slowakischen Kennzeichen, der mit einem Warndreieck abgesichert war. Von dem Besitzer fehlte jedoch jede Spur. Erst als gegen 10.00 Uhr Kollegen auf der Innkreisautobahn unterwegs waren, entdeckten sie im Rückspiegel eben jenen Anhänger mit dem fehlenden Rad, der auf einem weiteren Anhänger transportiert wurde.

Unfall mit Fahrerflucht

Die Polizisten hielten den Lenker an. Wie sich herausstellte, war sich der 45-jährige Slowake keiner Schuld bewusst, als er den Anhänger in der Nacht in der Pannenbucht stehen ließ und erst am Morgen abholte. Dies nützte ihm allerdings nichts: Er wurde wegen Unfalls mit Fahrerflucht angezeigt.