Mit Auto auf Kontrahenten losgefahren

Mit dem Auto ist ein 48-jähriger Iraner am Freitag in Linz auf einen 29-jährigen Landsmann losgefahren. Das Opfer wurde dabei schwer verletzt. Der Grund für die Attacke soll ein eineinhalb Jahre zurückliegender Streit gewesen sein.

Eine Rauchpause ist dem 29-jährigen Iraner, der schon lange in Linz lebt, am Freitag zum Verhängnis geworden. Der Mann hatte sich im Linzer Stadtteil Kleinmünchen neben neben sein am Straßenrand abgestelltes Auto gestellt, als zufällig sein 48-jähriger Landsmann ebenfalls mit dem Auto an der Stelle vorbeikam.

Zwischen den Fahrzeugen eingeklemmt

Laut Polizei soll der Ältere beim Anblick des Jüngeren mit seinem Wagen direkt und absichtlich auf den anderen Mann losgefahren sein und ihn so zwischen den beiden Fahrzeugen eingeklemmt haben. Dabei hatte der 29-Jährige sogar noch etwas Glück, dass er zu dem Zeitpunkt direkt am Heck seines Wagens stand, denn so wurden immerhin nur die Beine teilweise erwischt und schwer verletzt.

Beschuldigter teilweise geständig

Der Mann musste mit Knochenbrüchen ins Spital. Der Täter flüchtete zunächst. Er konnte aber noch am Abend ausgeforscht werden, weil das Opfer ihn erkannt hatte. Bei seiner Einvernahme zeigte sich der Beschuldigte teilweise geständig. Er gab an, dass er nur das Auto seines Kontrahenten habe beschädigen wollen. Als Grund nannte er einen etwa eineinhalb Jahre zurückliegenden Streit zwischen ihm und dem Opfer, der nie beigelegt worden sei. Näheres wollte er dazu nicht sagen.

In die Justizanstalt Linz gebracht

Der 48-Jährige wurde Samstagvormittag noch weiter befragt und dann wegen absichtlicher schwerer Körperverletzung in die Justizanstalt Linz eingeliefert.