Fünftwärmster September in Messgeschichte

Es war der fünftwärmste September der Messgeschichte mit österreichweit 2,3 Grad über dem Mittel. Der September 2016 reiht sich also in die Rekordlisten der Zentralanstalt für Meteorologie ein.

Die Wetterstationen in Wolfsegg, Reichenau und Hörsching sind die Rekordwetterstationen in Oberösterreich. Hier wurden im September drei Grad über dem Durschnitt gemessen. Zudem liegt Reichenau mit 62 Prozent mehr Sonne als in sonstigen Septembern an der Spitze was die Sonnenscheindauer betrifft.

31,2 Grad in Schärding

Die absolute Höchsttemperatur aber wurde in Schärding am 12. September gemessen - mit 31,2 Grad. Den Tiefstwert lieferte die Station Freistadt mit 2,5 Grad. Während in Freistadt und Wolfsegg um 34 Prozent weniger Niederschlag gemessen wurde, war es durch Gewitter in Aspach und Reichersberg um mehr als 50 Prozent zu viel.

14 Tage mit mehr als 25 Grad Celsius

Schon die erste Monatshälfte machte den September rekordverdächtig: In einem durchschnittlichen September werden drei bis vier Sommertage gemessen, das heißt Tage mit mehr als 25 Grad. Der September 2016 liegt deutlich darüber: 14 Sommertage zählte man heuer.

Kaltlufteinbrüche blieben aus

Die überdurchschnittlich hohen Temperaturen im diesjährigen September sind laut Meteorologen auf beständige Hochdruckwetterlagen zurückzuführen - und erste Kaltlufteinbrüche, wie sie zu dieser Jahreszeit bereits vorkommen können, blieben heuer aus. Zum letzten Mal so warm in diesem Monat war es in den Jahren 1987 und 2006.

