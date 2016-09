Pensionist hielt Einbrecher für Monteure

Ein 73-jähriger Pensionist hat am Mittwoch Einbrecher bei seinem Nachbarn in Roitham (Bezirk Gmunden) gesehen. Er hielt sie aber für Monteure und verständigte deshalb nicht die Polizei, so eine Medienaussendung der Exekutive.

Die vermutlich drei Täter waren mit einem weißen Kastenwagen gekommen, wie ihn auch Handwerker benützen. Sie luden eine auf dem Dach des Transporters mitgebrachte Leiter aus. Über diese stiegen sie in das Schlafzimmer im ersten Stock ein.

Einbruch erst Stunden später bemerkt

Sie nahmen Schmuck und Bargeld mit. Dann verließen sie das Haus durch die Eingangstüre, an deren Innenseite der Schlüssel steckte. Die Eigentümer bemerkten den Einbruch, als sie am Nachmittag heimkehrten.