Acht Verletzte bei zwei Verkehrsunfällen

Bei zwei schweren Verkehrsunfällen in den vergangenen Stunden in Oberösterreich hat es acht Verletzte gegeben. In Thalheim löste ein Autofahrer einen Serienunfall aus, auf der Westautobahn (A1) war Sekundenschlaf Auslöser für einen Unfall.

Ein 33-jähriger Autofahrer aus Ungarn ist gegen 2.30 Uhr auf der Westautobahn bei Allhaming (Bezirk Linz-Land) laut Polizei von Müdigkeit übermannt worden. Sein Wagen kam nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen eine Leitschiene und überschlug sich. Der Mann und seine Frau auf dem Beifahrersitz wurden schwer verletzt, seine beiden elf und 17 Jahre alten Kinder auf der Rückbank überstanden den Unfall mit leichten Verletzungen.

laumat.at/Matthias Lauber

Thalheim: Mit drei Fahrzeugen kollidiert

Einige Stunden vorher löste ein 25-jähriger Mann in Thalheim bei Wels (Bezirk Wels-Land) einen schweren Unfall mit vier Verletzten aus: Laut Polizei war er aus noch unbekannter Ursache mit seinem Auto auf die linke Fahrbahnseite geraten und mit drei entgegenkommenden Fahrzeugen kollidiert. Weil diese versuchten auszuweichen, wurde auch noch ein Kleinlaster in den Unfall verwickelt. Vier Personen wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus gebracht.

fotokerschi.at/Kerschbaummayr

B138 bis 22.00 Uhr gesperrt

Die Pyhrnpassstraße (B138) musste für die Aufräumarbeiten zwei Stunden lang gesperrt werden. Die Feuerwehren Thalbach und Sattledt waren mit 41 Mann im Einsatz. Der 25-jährige Unfallverursacher war ohne gültigen Führerschein unterwegs – denn der war ihm bereits entzogen worden.