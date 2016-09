Betrug mit Fotovoltaik-Förderungen

220.543 Euro Schaden sind in Ober- und Niederösterreich durch einen groß angelegten Förderbetrug mit Fotovoltaikanlagen verursacht worden. Aufgeflogen sind die Betrüger durch einen Brand im Bezirk Perg im vergangenen Jahr.

Aufgeflogen ist die Sache durch die Brandermittlungen nach einem Großbrand in Mitterkirchen im Juli 2015 in einem Schweinzuchtbetrieb. Ein Teil der Tiere konnte gerettet werden, aber 500 Schweine verendeten. Mehr dazu in Brand in Schweinezuchtbetrieb.

Unregelmäßigkeiten bei Förderungen

Im Zuge der Erhebungen zur Brandursache stießen die Kriminalisten auf immer mehr Fälle, in denen aufgrund der unrichtig ausgestellten Dokumente zu hohe Förderungen kassiert worden sind, und erstatteten Anzeigen bei den Staatsanwaltschaften Linz und St. Pölten.

Laut oö. Polizei sollen Mitarbeiter von Fotovoltaikfirmen die für die Förderung benötigten Dokumente teils falsch ausgestellt haben. Bisher wurden 76 Fälle ermittelt, 22 Personen aus den Bezirken Perg und Amstetten werden beschuldigt.