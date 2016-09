Am Traunsee fehlen Hotelbetten

Rund um den Traunsee, vor allem in Gmunden, fehlen Hotelbetten. Ein Großprojekt wurde nichts und die Schließung eines Hotels in Altmünster verschärfte die Situation. In Gmunden hofft man weiterhin auf einen Hotel-Leitbetrieb.

Das Gebiet im Gmundner Ortsteil Weyer soll als Naherholungsgebiet erhalten bleiben, auch wenn das geplante Projekt Lacus Felix“ nach jahrelangem hin und her vom Tisch ist. Aber ganz abgehakt hat Bürgermeister Stefan Krapf (ÖVP) „Lacus Felix“ aber noch nicht. Er könne sich kleinere Variante auf dem ehemaligen Parkhotelareal an.

„Da wird es noch viele Gespräche geben müssen“, so Krapf zu Lacus Felix

Hotelprojekt im Toscanapark

Allerdings sei das Aral nicht im Besitz der Stadt Gmunden sondern der Unternehmer-Familie Asamer, somit habe man keine Entscheidungsgewalt. „Trotzdem wollen wir unseren Willen bekunden und demnächst Gespräche aufnehmen“, so Krapf.

Ein zweites Hotelprojekt im Toscanapark direkt neben dem Kongresszentrum, habe bereits konkretere Formen.

Krapf ist zuversichtlich, dass es durch die Unterstützung von Bund und Land OÖ in absehbarer Zeit zu einer Lösung kommen wird. Aus dem Büro des zuständigen Tourismuslandesrates Michael Strugl (ÖVP) hieß es dazu, dass es zwar immer wieder Gespräche, aber nichts konkret Neues gebe.