Sirenenprobe im ganzen Land

Am Samstag werden in Oberösterreich wieder die Sirenen getestet. Der jährliche Zivilschutzprobealarm findet in der Zeit von 12.00 bis 13.00 Uhr bundesweit statt und soll auch eine Erinnerung an den Ernstfall sein.

Es ist der jährliche Testlauf für mehr als 8.200 Sirenen in ganz Österreich. Dieser Probealarm erfüllt einen doppelten Zweck. Einerseits sollen die Sirenen auf ihre Funktionstüchtigkeit und Hörbarkeit getestet werden. Andererseits soll der Bevölkerung die Bedeutung der Sirenensignale in Erinnerung gerufen werden.

ORF

Haushalt für Ernstfall rüsten

Gleichzeitig bietet sich dieser Testlauf an, zu prüfen, wie gut man für den Ernstfall vorbereitet wäre, rät Michael Hammer vom Zivilschutzverband: „Das beginnt bei einer Notbeleuchtung, etwa einer Taschenlampe, die funktionstüchtig sein soll. Genauso der Feuerlöscher. Oder, was kann ich an Vorrat zu Hause anlegen, weil man vielleicht nicht einkaufen kann. Man könnte Getränke oder auch Lebensmittel lagern, dass man zumindest für eine gewisse Zeit versorgt ist.“

Weiters gibt der Zivilschutzverband Informationen zum Beispiel für batterieunabhängige Notfallradios, Notfallboxen, Vorratstaschen oder SMS, für welche man sich aber vorher registrieren muss.

Vier Signale in einer Stunde

Vier Signale sind am Samstag zwischen 12.00 Uhr und 13.00 Uhr vorgesehen. Zunächst werden für 15 Sekunden alle Sirenen probeweise heulen. Dann folgt ein drei Minuten anhaltender Dauerton, der im Ernstfall vor einer herannahenden Gefahr warnt. Wobei „Gefahr“ nicht einen militärischen Grund haben muss. Auch bei Naturkatastrophen wie Hochwasser, aber auch bei Chemieunfällen können die Sirenen warnen.

Zivilschutzverband Sirenensignale hier anhören

Im Ernstfall: Information über Radio und Fernsehen

Da sollte man in einer echten Krisensituation das Radio oder den Fernseher einschalten, um sich über entsprechende Verhaltensmaßnahmen zu informieren.

Ein 60 Sekunden dauernder auf- und abschwellender Heulton bedeutet anschließend Alarm. Im Ernstfall wären hier schützende Bereiche beziehungsweise Räumlichkeiten aufzusuchen. Die Maßnahmen, die über Radio und TV durchgegebenen werden, sollen befolgt werden. Entwarnung bedeutet der abschließende, eine Minute anhaltende Dauerton. Entsprechende Zusatzinformationen erfolgen wieder über Hörfunk und Fernsehen.

Erster Samstag im Oktober

Seit 1998 findet die Sirenenprobe an jedem ersten Samstag im Oktober statt - von 12.00 bis 13.00 Uhr. Neben der technischen Überprüfung dient sie auch dazu, den Österreichern die Warnsignale in Erinnerung zu rufen. Und das ist auch nötig, denn jedes Jahr wählen hunderte verunsicherte und besorgte Bürger die Notrufnummern, weil sie nicht wissen, wie sie die Sirenenprobe zu deuten haben. Vielen von ihnen ist dabei auch nicht bewusst, dass sie damit die Einsatzzentralen für wirkliche Notfälle blockieren.

Links: