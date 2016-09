Forstunfall: 17-Jähriger aus acht Meter abgestürzt

Bei Forstarbeiten in Grünau im Almtal ist laut Bergrettung ein 17-Jähriger aus Ternberg schwer verletzt worden. Er arbeitete an einem Seilkran, als dieser in Bewegung geriet und den Praktikanten mitriss. Er stürzte aus acht Meter Höhe ab.

Der Seilkran war für nötige Arbeiten im Bereich „Engelgraben“ (Bezirk Kirchdorf an der Krems) zwischen zwei Bäume gespannt. Laut ersten Informationen löste sich während der Arbeiten am Ende eines Stahlseiles aus noch unbekannter Ursache ein fahrbarer Schlitten.

Bergrettungsdienst OÖ / Grünau im Almtal

Von Baum auf Boden geschleudert

Der Jugendliche konnte offenbar nicht schnell genug loslassen, wurde mitgerissen und daraufhin von einem Baum auf den Boden geschleudert, so die Presseaussendung der Bergrettung Grünau.

Die anwesenden Arbeitskollegen leisteten sofort Erste Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang. Er wurde mit den Notarzthubschrauber ins Spital gebracht. Über die Verletzungen des 17-jährigen ist nichts bekannt.