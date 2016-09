Start für den „Archäologischen Herbst“

Ab Donnerstag startet der „Archäologische Herbst“ mit zahlreichen Veranstaltungen. Organisiert wird er von der „Gesellschaft für Archäologie in Oberösterreich“, die heuer ihr zehnjähriges Bestehen feiert.

Vor nunmehr zehn Jahren wurde der Verein „Gesellschaft für Archäologie in Oberösterreich" gegründet, um die Bevölkerung für das Thema Archäologie und die laufenden Projekte, von denen es in Oberösterreich nicht gerade wenige gibt, zu begeistern. Wobei die Oberösterreicher das Thema Archäologie ohnehin spannend finden, wie der Obmann des Vereins, Christian Hemmers, sagt: „Wir wissen von vielen Gesprächen, dass sich zahlreiche Menschen dafür interessieren. Der Klassiker, den man öfter hört, ist: ‚Ja, das hätte ich auch gern studiert.‘“

Museum Lauriacum Enns und Deep Space des AEC

Beim heurigen Archäologischen Herbst stehen unter anderem Vorträge im Museum Lauriacum in Enns zur römischen Legion, sowie ein ganzes Wochenende im Linzer Ars Electronica auf dem Programm. Neben Vorträgen kann man dort im Deep Space auf der 16 mal neun Meter großen, hochauflösenden Leinwand mit 3-D-Visualisierungen in die Archäologie eintauchen und sozusagen virtuell durch Bauwerke und ganze Straßenzüge aus der Geschichte wandeln.

Experimentalarchäologische Vorträge

Aber auch während des Jahres, also außerhalb des archäologischen Herbstes, ist die Gesellschaft für Archäologie Oberösterreich rührig. So wird zweimal im Jahr eine Zeitschrift mit aktuellen Projekten namens „Sonius“ veröffentlicht, sowie Vorträge und Exkursionen veranstaltet, so Hemmers: „Das Freilichtmuseum Mitterkirchen oder das Bergwerk in Hallstatt sind natürlich sehr gefragt. Wenn es sich ergibt, haben wir auch immer wieder mal experimentalarchäologische Vorträge. Da wird am Objekt gezeigt, wie man mit welchen Werkzeugen arbeiten und sie herstellen kann.“

„Jubiläumsveranstaltung mit zwei Koryphäen“

Und auch bei der „Langen Nacht der Museen“ am 1. Oktober ist man heuer im Landesmuseum mit dabei. Und am 3. November stellt sich der Verein im Linzer Schlossmuseum einmal selbst vor, so Hemmers: „Da haben wir zwei Koryphäen eingeladen, die zum archäologischen Welterbe berichten. Zum einen Sebastian Sommer von der Deutschen Limes-Kommission und zum anderen Timothy Taylor von der Universität Wien, der über Pfahlbausiedlungen sprechen wird.“ Der „Archäologische Herbst“ dauert bis zum 22. November.

