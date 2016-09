Raubüberfall in Linzer Hotel

Der Rezeptionist des Hotels am Schillerpark in Linz soll in der Nacht auf Mittwoch von einem Algerier beraubt worden sein. Der Verdächtige konnte innerhalb weniger Minuten geschnappt werden, auch die Beute wurde sichergestellt.

Gegen 2.00 Uhr war nur mehr ein einziger Gast in der Hotelbar. Der Barkeeper kassierte, machte die Abrechnung und übergab die Tageslosung dem Rezeptionisten. Das dürfte der letzte Gast gesehen haben, denn plötzlich marschierte der Mann zur Rezeption und riss dem Rezeptionisten die Geldscheine aus der Hand.

20 Minuten später gefasst

Es kam noch zu einer kurzen Rangelei, der räuberische Bargast hatte aber offenbar den festeren Griff und flüchtete mit dem erbeuteten Bargeld. Sofort wurde die Polizei gerufen und fahndete nach dem Räuber. Wenige Minuten später, 20 Minuten nach 2.00 Uhr, konnte auch schon ein Verdächtiger gefasst werden, der vom Rezeptionisten auch als Täter wiedererkannt wurde.

Geld in Schuh versteckt

Der Verdächtige war derart betrunken, dass ihn die Polizei zur Durchsuchung in ein Krankenhaus brachte. Dort kam auch die Beute wieder zum Vorschein - der Betrunkene hatte die Geldscheine in seinem linken Schuh versteckt. Laut eigenen Angaben ist der Verdächtige 33 Jahre alt und algerischer Staatsbürger. Er wurde in das Polizeianhaltezentrum Linz gebracht.