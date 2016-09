25.000 Demenzkranke in Oberösterreich

Am Mittwoch ist Welt-Alzheimertag. In Oberösterreich sind rund 25.000 Menschen von Demenz betroffen. Bis 2050 dürfte sich ihre Zahl laut Weltgesundheitsorganisation verdoppeln.

Mediziner verweisen seit einiger Zeit sehr deutlich auf die Bedeutung der Prävention. Ein gesunder Lebensstil, Stressvermeidung, ein ordentlicher Schlafrhythmus und faserreiche Kost mit viel Obst und Gemüse würden helfen, Alzheimer vorzubeugen.

Krankheit verläuft zunächst sehr langsam

Die Risikofaktoren für Demenzerkrankungen wie eben Morbus Alzheimer sind bekannt: Übergewicht, Bewegungsmangel, Diabetes, Bluthochdruck, Rauchen und Stress. Und meist verläuft die Krankheit zu Beginn sehr langsam. Erste Alarmzeichen sind Depressionen und das Vergessen erst vor kurzem vergangener Ereignisse.

Erste Warnsignale beachten

Erst im fortgeschrittenen Stadium haben Betroffene dann Probleme, Angehörige und Freunde zu erkennen, leiden an Schluckstörungen oder Inkontinenz. Die Betroffenen vergessen ganz einfach, wie man schluckt oder lebt, sagen Ärzte am Neuromed Campus der Uniklinik, der früheren Landesnervenklinik. Dabei sollen erste Warnsignale auf keinen Fall unbeachtet bleiben, denn je früher Demenz erkannt und diagnostiziert wird, umso besser kann den Erkrankten geholfen werden.

Prävention spielt wichtige Rolle

Eine ganz wichtige Rolle kommt aber auch der Prävention zu. Neben entsprechenden Medikamenten können Stressvermeidung, ein ordentlicher Schlafrhythmus, Bewegung, eine Ernährung mit Obst, Gemüse und mindestens zweimal wöchentlich Fisch helfen, Demenz zu verhindern oder im Fall einer bereits vorliegenden Erkrankung zu verzögern.

Dazu kommen Therapieformen wie konsequentes Gedächtnistraining, Entspannungstechniken wie Yoga, körperliche Aktivität und ausreichend soziale Kontakte. In Oberösterreich sind derzeit rund 25.000 Menschen an einer Form von Demenz erkrankt.

Gesundheitstag im ORF Landesstudio OÖ

Mehr zum Thema Gesundheit gibt es am Mittwoch auch beim Aktionstag Gesundheit im ORF Landesstudio. Schwerpunkte sind dieses Mal Rheuma, Diabetes und Herz-Kreislauf-Beschwerden. Bei freiem Eintritt kann man sich von 9.00 bis 16.00 Uhr zu den Themen Vorsorge, Früherkennung und Therapie informieren - mehr dazu in Aktionstag Gesundheit: Rheuma, Diabetes, Herz-Kreislauf und Co. (ooe.ORF.at).