Kirchdorf sperrt OP nach Schädlingsbefall

Mit einem Schädlingsbefall kämpft das Landeskrankenhaus Kirchdorf an der Krems. Daher musste der gesamte OP-Bereich am Dienstagnachmittag bis auf weiteres gesperrt werden, so eine Spitalssprecherin.

Sofort, nachdem in einem Operationssaal der Schädlingsbefall festgestellt wurde, erfolgte die Sperre aller fünf Operationssäle. Sämtliche Operationen, die in den nächsten Tagen angesetzt waren wurden abgesagt: „Es können keine Patienten in den Bereichen Unfall, Chirurgie und Orthopädie sowie Gynäkologie und Geburtshilfe versorgt und neu aufgenommen werden“, so eine Presseaussendung des Spitals.

Notfälle umgeleitet und Hotline für Patienten

Mögliche Ursache für den Schädlingsbefall soll eine Baustelle sein. Notfälle werden nach Auskunft des Spitals in Nachbarkrankenhäuser umgeleitet, die Rettungsdienste seien informiert. Zudem wurde eine Hotline eingerichtet, unter der sich Patienten informieren können: 05 055467-22703.

