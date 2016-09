Erste Jahre für Jungunternehmer riskant

Viele träumen davon, ihr eigenes Unternehmen zu gründen. Mehr als ein Drittel derjenigen, die diesen Traum in die Realität umsetzen, scheitern dabei aber. Besonders gefährlich für Jungunternehmer sind vor allem die ersten drei Jahre.

Zunächst die gute Nachricht: Es werden immer mehr Unternehmen gegründet. Von 2014 auf 2015 stieg laut Kreditschutzverband von 1870 die Zahl der Gründungen um fast sechs Prozent. In Oberösterreich wurden im vergangenen Jahr zum Beispiel 5.369 Gründungen gezählt.

Ein Drittel nach spätestens vier Jahren insolvent

Das Problem an der Sache ist aber, dass viele neue Unternehmen auf tönernen Füßen stehen - zu erkennen ist das an der Insolvenzrate. Mehr als ein Drittel ist nach spätestens vier Jahren insolvent. Besonders gefährlich scheint das dritte Jahr nach der Unternehmensgründung zu sein, dann in diesem dritten Jahr geht dem größten Teil der gescheiterten Gründungen das Geld aus.

Realistische Planung und richtige Finanzierung

Über die Gründe kann der KSV nur mutmaßen. Sicher ist, dass die ersten Jahre für jedes junge Unternehmen eine Feuertaufe sind, in denen sich zeigt, ob realistisch geplant, richtig finanziert und mit Tüchtigkeit und Glück gearbeitet wurde.

