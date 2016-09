Stalker nach zwölf Jahren festgenommen

Erst zwölf Jahre nachdem eine Frau aus Mondsee immer wieder von einem Stalker heimgesucht wurde, konnte der Mann nun von der Polizei geschnappt werden. Er bestreitet die Tat.

Der 44-Jährige aus Gallneukirchen soll immer wieder einer 42-Jährigen nachgestellt haben. Dabei wurde sie laut Polizei von dem Mann auch beschimpft oder mit dem Auto verfolgt.

Immer wieder aufgelauert

Der 44-Jährige lauerte seinem Opfer in den vergangenen Jahren immer wieder entlang eines Radweges in Mondsee auf, rief ihr nach, stellte sich ihr in den Weg oder verfolgte sie mit dem Auto, so die Polizei. 2014 ging die Frau erstmals zur Polizei, um Anzeige vorerst gegen Unbekannt zu erstatten.

Mietete sich in Pension ein

Am 26. August diesen Jahres wurde die 42-Jährige auf dem Radweg erneut zum Anhalten genötigt und von dem Stalker beschimpft. Kurz darauf stellte die 42-Jährige fest, dass sich der Mann auch in der Frühstückspension eingemietet hatte, in der sie in den Sommermonaten arbeitete. Der mutmaßliche Stalker konnte tags darauf entlang des Radweges von der Polizei gestellt werden. Zu den ihm angelasteten Taten zeigte er sich bisher nicht geständig. Er wurde auf freiem Fuß angezeigt. Laut Auskunft der Polizei war der Mann bereits wegen anderer strafrechtlicher Delikte amtsbekannt.