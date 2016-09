Serie an Unfällen mit Fahrerflucht

Die Serie von Fahrerfluchtunfällen in Oberösterreich reißt nicht ab. Seit Wochen häufen sich Unfälle, bei denen Beteiligte einfach flüchten und manchmal auch verletzte Personen zurücklassen. Allein seit Freitag gab es vier Unfälle mit Fahrerflucht.

Gegen 18.00 Uhr wollte eine Frau auf der Leonfeldnerstraße einen Schutzweg überqueren. Ein alkoholisierter Autolenker erfasste die 61-Jährige. Die Frau wurde über die Motorhaube geschleudert und blieb verletzt liegen.

Autos stellten sich quer

Der Unfalllenker stieg aufs Gas. Ein 41-jähriger Autolenker nahm kurzerhand die Verfolgung auf, andere Verkehrsteilnehmer stellten dann bei einer Kreuzung ihre Autos quer und konnten den Unfall-Lenker stoppen. Der 55-Jährige hatte 1,9 Promille Alkohol im Blut.

Braunau: Zwei Fahrerfluchtunfälle

Zwei Fahrerfluchtunfälle beschäftigten auch die Polizei in Braunau. Sonntag in den frühen Morgenstunden prallte ein betrunkener Auto-Lenker aus der Slowakei gegen einen Baum. Er blieb unverletzt, stieg aus und lief davon, konnte aber wenig später von der Polizei aufgegriffen werden. Bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag flüchtete ein Autofahrer nach einem Auffahrunfall und wurde schließlich in einem Braunauer Lokal gefunden.

Einen Alkotest verweigerte er. Der Führerschin ist jedenfalls weg. Wie im Fall eines 22-jährigen, der Freitagnachmittag mit 2,4 Promille in Vöcklabruck nach einem Unfall ebenfalls einfach davonfuhr. Verletzt wurde niemand.