21-Jähriger mit Motorrad tödlich verunglückt

Im oberen Mühlviertel ist am Freitag ein junger Motorradfahrer tödlich verunglückt. Der 21-Jährige kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Er erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Der 21-Jährige aus St. Johann am Wimberg im Bezirk Rohrbach war mit seiner Maschine auf dem Weg Helfenberg nach Neusserling. Im Gemeindegebiet von St. Veit rutschte er aus unbekannter Ursache in einer Kurve aus.

Verstarb an Unfallstelle

Das Motorrad schlitterte quer über die Fahrbahn und prallte dann gegen einen Baum. Der junge Lenker wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb.