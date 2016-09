Linz: Demonstrieren gegen CETA

In ganz Europa werden am Samstag Demonstrationen gegen die Handelsabkommen TTIP und CETA abgehalten, unter anderem auch in Linz. CETA ist ein Abkommen zwischen Kanada und der EU und wird derzeit heiß diskutiert.

CETA sei die kleine Schwester von TTIP und führe zur Senkung von Schutz- und Lebensmittelstandards, sagt etwa Universitätsprofessorin Erika Wagner, die das Institut für Umweltrecht an der Linzer Universität leitet.

Gefährliche Produkte länger im Handel

Das Handelsabkommen würde laut Wagner zum Beispiel bedeuten, dass Produkte erst dann aus dem Handel genommen werden können, wenn ihre Gefährlichkeit wissenschaftlich eindeutig nachgewiesen werden kann, und nicht schon beim Verdacht, dass sie einen Schaden verursachen könnten - wie es derzeit das EU-Recht handhabt.

„Gefährdet Umweltstandards“

In Linz wird heute ab 10.00 Uhr vor dem Landhaus gegen TTIP und CETA demonstriert. Als Redner wird auch Umweltlandesrat Rudi Anschober (Grüne) dabei sein, der eine Reihe von Argumenten gegen die Handelsabkommen gesammelt hat. „In Europa und Österreich wurden in den letzten Jahrzehnten sehr korrekte Umweltstandards erarbeitet, etwa bei der Gentechnogolie. Diese Standards sind durch CETA tatächlich gefährdet“, so Anschober. Das Handelsabkommen würde die Einführung von Gentechnologie durch die Hintertür bedeuten, sagte Anschober.

